İslamofobi barışa tehdit

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD'de Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutan ve miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Yankılar" sergisini açtı. Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" özel etkinliğinde BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen sergi açılış programına katıldı. Programda Erdoğan'a BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X'in kızı o

lan İlyasah Shabazz ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta ve serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca da eşlik etti. Açılış programında konuşma yapan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:

Şule Yüksel Şenler de Malcolm X gibi insan hakları konusunda, evrensel bir sembol. İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi nefret suçlarının sistematik hale gelmesi, barışın ve güvenliğin önündeki en büyük tehdittir. İnsanlığın bu hatalara tekraren düşmemesi için tarihsel belleğimizi canlı tutmalı ve geçmişten dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, ötekileştirmenin ağır toplumsal maliyetini anlamak açısından zamansız bir referans noktasıdır. AA