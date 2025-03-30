Maltepe’de çok Özel çelişki

CHP'nin İstanbul Maltepe Sahili'ndeki miting alanında düzenlediği 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' adlı mitinge katılmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı. İmamoğlu ve yakın ekibinden isimlerin 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmalarıyla gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından CHP'nin çağrısıyla düzenlenen mitinge siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri katıldı. Mitingin başından sonuna kadar yaşanan çelişkiler CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Halk TV'de mitingle ilgili konuşan bir konuk, boykotun yeterli olmadığını, tüm ekonominin durdurulması gerektiği vurguladı.

MEDYAYI HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2.2 milyon kişinin mitinge katıldığını iddia ettiği konuşmasında, medyayı hedef almayı sürdürdü ve boykot listesini genişlettiklerini ileri sürdü. Mitingde ayrıca İmamoğlu cezaevinden Maltepe'ye yapay zekâ ile seslendi. Mitinge katılanlar Erdoğan'a yönelik tehdit ve hakaret dolu sloganlar kullandı. Mitingdekiler, "Tayyip içeri Ekrem Başkan dışarı" şeklinde küstahça sloganlar da attı. Mitingdeki en trajikomik anlardan biri de Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' isimli şarkısının çalınması oldu. Mitingin organizatörleri ve katılımcıları, İmamoğlu'nun şaibeli yatay geçiş sonrası elde ettiği diplomanın iptal edilmesini ve yolsuzluktan gözaltına alınmasını unutmuşçasına şarkıya tempo tuttu.

"HIRSIZA ÖZGÜRLÜK DİYORLAR"

Bu arada davet edildiği mitingde konuşma yaptırılmayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özel'in konuşması esnasında alanı terk etti. CHP'li birçok isim de mitinge yaşananlara tepkisini dile getirdi. CHP eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Gençliğimizde devrimcilere özgürlük' diyorduk. Şimdi, 'hırsızlara özgürlük' diyorlar. Hakça bölüşmeden yanaydık. Şimdi 'çalanlardan yanayız' diyorlar" ifadesini kullandı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "İnsana verilen en kıymetli vakitlerden birisi olan arife gününe de saygı duyulmadı. Maneviyat yerine kaos ve siyaset yerleştirip miting yapıldı."