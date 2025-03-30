Haberler Gündem Haberleri Narin’in göremediği ilk bayram! Yaşıtları, şeker ve harçlık toplarken, Narin’e kara toprağın altı layık görüldü
Giriş Tarihi: 30.3.2025 11:32 Son Güncelleme: 30.3.2025 12:14

Narin’in göremediği ilk bayram! Yaşıtları, şeker ve harçlık toplarken, Narin’e kara toprağın altı layık görüldü

Diyarbakır’da, korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın bu bayram göremediği ilk bayramı oldu. 21 Ağustos günü öldürülen Narin’in arkadaşları şeker ve harçlık toplarken, ona ise karar toprağın altı layık görüldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin’in göremediği ilk bayram! Yaşıtları, şeker ve harçlık toplarken, Narin’e kara toprağın altı layık görüldü

Narin Güran, 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nden kuran kursundan kuzenleri ile birlikte çıktıktan sonra korkunç bir cinayete kurban gitti. Yapılan aramalar sonucu Narin'in cansız bedeni çuval içinde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Köyünde toprağa verilen Narin'in bugün sevenlerinden ayrı girdiği ilk bayramı. Bayramı arkadaşları ve yaşıtları gibi sevinçle karşılamak yerine Narin Güran'a kara toprağın altı layık görüldü. Narin öldürülmeseydi, bugün sabah erken saatte kalkıp bayramlıklarını giyecek ve köyde kuzenleri, arkadaşlarıyla şeker toplayacak ve bayram haçlığı alacaktı. Ancak, Narin kara toprağın altında…

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda küçük kızın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Narin’in göremediği ilk bayram! Yaşıtları, şeker ve harçlık toplarken, Narin’e kara toprağın altı layık görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz