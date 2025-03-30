Özgür Özel hedef gösterdi vandallar kafeye saldırdı

Maltepe Mitingi'nin ardından bazı vandallar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Boykot" adı altında hedef gösterdiği ünlü kahve zinciri Espressolab'ın Maltepe Şubesi'ne saldırdı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki şubeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi. Açıklamada saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nın gözaltına alındığı belirtildi.

"ÖZEL'İN TAVRI SİYASİ YOBAZLIK"

Saldırıya yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özel'in milli firmaları, kahve içilen ve kitap satılan yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada "Sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar! Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül de "Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır" dedi.