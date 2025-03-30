Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Ramazan Bayramı mesajı: “Sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.”

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ramazan Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı. Kerkez, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan'ı geride bırakıp, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinci yaşadıklarını ifade ederken, "Bayramın milletin huzur ve mutluluğunu artırmasını, tüm insanlığa barış ve adalet getirmesini temenni ederim" dedi.

Kerkez, "Tüm Yargıtay mensuplarımız ve yargı teşkilatımız ile bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum." ifadeleri kullandı.