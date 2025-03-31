90 bin camide şehitler için dua

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan Bayramı namazı sonrasında Türkiye'deki 90 bin camide, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlar, şehitler ve Mehmetçikler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirilen dua programına katıldı. Burada bayram namazını kıldıran ve hutbe irat eden Erbaş, daha sonra şehitler ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua etti. Erbaş, duasında bilhassa Gazze'de, işgalcilerin zulmü altında ezilenlerin muzaffer olması içinde dua eti. Milyonlar da duaya eşlik etti.