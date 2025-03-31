Adil Karaismailoğlu’ndan Özgür Özel’e tepki: Maalesef provokatif omurgasızlığı tercih etmiştir

Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Trabzon gezisi fiyaskoyla sonuçlanan; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap ve yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığında yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremeyen Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor.



"HİZMET YARIŞINDA OLANLARI HİÇBİR ZAMAN ANLAYAMAZ"



Halkımız, gerçek hizmeti ve samimi siyasetçiyi ayırt edebilecek bir iradeye sahip olduğu için, ülkemizi kutuplaştıran ve millet iradesine gölge düşürmeye çalışan siyasetçilere Trabzon'da da itibar etmemiştir.

İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, kürsü ve konuşma adabından nasibini alamamış birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP'nin en acıklı hikayesidir. CHP'li Adıyaman belediye başkanının da bizzat yalanladığı, hiç yaşanmamış bir olayı yeniden gündeme getiren Özel, maalesef provokatif omurgasızlığı tercih etmiştir. Koltuk telaşında olanlar, hizmet yarışında olanları hiçbir zaman anlayamaz.