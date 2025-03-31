AK Parti teşkilatına bayram mesajı: Tuzaklarına düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı vesilesiyle bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor; bu mübarek günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek; ana muhalefetin parti içi kavgasında hiçbir şartta taraf olmayacağız. Tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmelerini bekliyorum. Sizlere güveniyorum.Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevîsiyle... Herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz.