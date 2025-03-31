Bahçeli’den Volkan Konak paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.