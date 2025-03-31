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Giriş Tarihi: 31.3.2025 18:37

Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ta sahnede fenalaşıp hayatını kaybeden Volkan Konak için taziye mesajı paylaştı. Bahçeli "Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Bahçeli’den Volkan Konak paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.

Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı
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