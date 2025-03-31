Bayram sevinci dört bir yanı sardı

Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler Bayram Namazında doldu taştı. Tarihi camilere daha çok ilgi gösteren vatandaşlar, namazlarını kılıp dua etti. Camilerde yer bulamayanlar, avlularında namaza durdu. İlk namaz Iğdır'da, son namaz Çanakkale'de kılındı. Toplu bayramlaşma geleneği de sürdü. Yüzlerce metre bayramlaşma kuyrukları oluştu. Mezarlıklarda ise hüzün vardı. Vatandaşlar yine eş, dost, akraba bayram ziyaretleri yaparken, büyüklerin ellerini öpen çocuklar ise harçlıkları ve şekerleri kaptı.İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, bazıları namaz için Ayasofya Meydanı'nda saf tuttu. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazı kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Vatandaşlar camiyi kısa sürede doldururken, cami içerisinde üst kat kadınlar için ayrıldı. Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına ramazan ayının bitmesi dolayısıyla "Elveda" yazısının yansıtıldığı görüldü. Vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu. Bayram namazının kılınmasının ardından camilerin içinde ve avlularında cemaat birbiriyle bayramlaştı. Bazı camilerde namaz sonrası cemaate lokum, şeker ve çikolata ikramında bulunuldu. Bursa'da, 626 yıllık tarihi Ulu Cami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı Cami, Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami, Tarihi Ayasofya Camisi, Şanlıurfa Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camii, Diyarbakır'da Ulu Cami, Kayseri'de Hunat Hatun Cami'nde Kars'ta 3 bin kapasiteli Sultan Alparslan Camisi, Tekirdağ'da Rüstem Paşa, Elazığ'da İzzetpaşa, Tokat'ta Ali Paşa Camileri büyük ilgi gördü.Rize'nin Ardeşen İlçesinde Atadan gelen bayramlaşma geleneği sürüyor. Ardeşen ilçesine bağlı Konaktepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Bayram namazıyla başlayan özel etkinlik, mahalle genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Yaklaşık 100 hanede vatandaşlar mahalle sakinlerinin evlerini tek tek ziyaret ederek bayramlaşıyor. Bayramlaşma sırasında ise hanelerde gece hazırlanan ikramlar dağıtılırken,vatandaşlar aldıkları şeker, çikolata, helva ve tatlıları ellerindeki poşetlere koyarak diğer evlere gidiyorlar. Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İznik ilçesinde benzer bir bayramlaşma gerçekleşti.Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanını doldurdu. Binlerce kişi kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından hem ülkemiz için hem de soykırıma maruz kalan Filistin ve Gazzeliler için dua etti. Cemaatin içinde yer alan Filistinli vatandaşlarda bir dahaki bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılabilmek için dualar etti.Amasya'da, Müftülüğü Manevi Destek Birimi ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Ramazan Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocuklar, mizah kahramanları Keloğlan, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca'nın hediyeleriyle bayram sevincini doyasıya yaşadı.UNESCODünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. İki gün aradan sonra havalanan sıcak hava balonları ise Kapadokya bölgesinde görsel şölen oluşturdu. Balonlar gökyüzünü doldururken, balonları seyretmek isteyen turistler de Kapadokya'nın eşsiz vadilerini doldurdu.Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma törenini sürdürdü. Cami çıkışı birbirleriyle bayramlaşan köylüler, meydanda kuyruk oluşturdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de bir asırlık yaşatılan bayramlaşma geleneği bu bayramda da devam etti. Bayram namazı sonrası toplanan köylüler, toplu kahvaltı yaptıktan sonra her haneyi ziyaret edip, bayramlaştı.Tolga YANIK- Ali ALTUNTAŞ-Özgür ÖZDEMİR- Mehmet BONCUK-Muharrem DODĞANTEZ-Mehmet YILDIRIM-Ertuğrul ÖZDEMİR-Mihriban KOÇAKER-Cansu KILINÇ- Fulda SARIYER/ SABAH