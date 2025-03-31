Cevdet Yılmaz’dan İsrail’e sert tepki! Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Türkiye'den sert tepkiler geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından Saar'ın skandal sözlerine yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim medeniyetimiz hiç bir zaman antisemitik olmadı. Antisemitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek antisemitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen antisemitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
"İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, 'İnsanlık İttifakı' bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır.
Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."
Dışişleri Bakanlığı, Saar'ın X platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
"KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ"
"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.
"İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUM SİVİLLERİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada, bu tutumun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."
50 BİN MASUMU KATLEDENLER ÇİRKİN İFADELERLE BU SUÇLARINI ÖRTBAS EDEMEZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Kullanılan sözlerin küstahlık ve asla kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir. Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu belirten Tunç, "Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.
"SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir.
Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.
Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.
Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."