Cevdet Yılmaz’dan İsrail’e sert tepki! Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz

"KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ"

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

"İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUM SİVİLLERİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, bu tutumun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: