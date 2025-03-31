İBB’den personeline idari izin adaletsizliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, memur ve kadrolu işçilere bayram dolayısıyla idari izin verirken, KHK'lı işçileri kapsam dışında tuttu. İBB'nin 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini tüm çalışanlar için uygulanmaması tepkileri neden oldu. İBB, memur ve kadrolu işçileri idari izinli sayarken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde çalışan işçileri kapsam dışında tuttu. Kadrolu işçiler ve memurlar idari izinli sayılırken, KHK'lı personelin mesaiye devam edeceği, işe gelemeyenlerin yıllık izin kullanmış sayılacağı duyuruldu. İBB personelinin yüzde 80'ini oluşturan KHK'lı 60 bin işçi uygulamaya sert tepki gösterdi.