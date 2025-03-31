İmamoğlu’nun babasından Fetövari beddua

CHPGenel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Trabzon'da İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi. Cevizli Köyü'nde, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasına katıldı. Baba Hasan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada 'şiddetle' devam ettirdiği bir duasının olduğunu belirterek, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" ifadelerini kullandı. Baba İmamoğlu'nun tuhaf ve kin dolu ifadeleri tepki çekerken, yaptığı bedduanın ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası yaptığı beddualarla benzerliği ise dikkat çekti. Gülen, "Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın" diye beddua etmişti.