Şırnak'ta nevruz kutlamalarında polislerin engelli bir gencin sattığı pamuk şekerleri satın alıp çocuklara dağıtmasını çarpıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yavaş'ın açıklamasına tepkiler sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Bence bu gerçekten masum, çok güzel bir görüntü. Buna rağmen Yavaş orada bile kalbi kararmış, körleşmiş bir açıklama yapmıştır. Yavaş'ın geçmişi ırkçı söylemlerle doludur. Yavaş, yine bir ırkçı söylemle karşımıza çıkmıştır. Bu tür söylemler, halkı nefrete, ayrımcılığa ve ırkçılığa sevk etmektedir. Kişisel ve siyasi çıkarlar uğruna toplumu bölmek, ayrıştırmak hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.