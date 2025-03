Sıfır Atık bilinci tüm yurtta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bugüne kadar toplanan atıklardan 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımına eş değer, 227,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlıkça 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi", sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor. Projenin başlangıcından bu yana Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 7 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salınımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında bu yıl "moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla ve "Yeterince Var" sloganıyla farkındalık oluşturulacak. Sıfır Atık Projesi'nin başlangıcından bu yana 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36,08'e çıkarıldı, bu yıl bu oranın yüzde 60'a yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca 25 milyon kişiye de "sıfır atık" eğitimi verildi. Projeyle 32,5 milyon tonu kağıtkarton, 9,1 milyon tonu plastik, 3,1 milyon tonu cam, 6,4 milyon tonu metal, 23,4 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı.Öte yandan projeyle 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık gelen 256 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Projenin başlangıcından bu yana İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eş değer veya 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek 1,71 trilyon litre su kazanımı elde edildi. Projenin başlangıcından bu yana 552,7 milyon ağacın kesilmesi engellendi ve 150 milyon ton karbondioksit salınımı da önlendi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen proje kapsamında, "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar, DOA iade makineleri aracılığıyla geri kazanılıyor. Vatandaşlar makineye attıkları ambalaj başına teşvik bedeli alıyor. Sistemin hayata geçirilmesiyle yıllık 520 milyon avro tasarruf sağlanması hedefleniyor.Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümü kapsamında video mesaj yayımladı. Videoda bu yıl "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 3'üncü yılının kutlandığını belirten Emine Erdoğan, bu seneki kutlamalar için "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasını seçtiklerini ifade etti. Bu sektörün çevre kirliliğindeki yüksek payını enine boyuna tartışmayı, süratle esen "moda rüzgarının" yıkıcı etkilerine birlikte bakmayı istediklerini bildiren Emine Erdoğan, "Haydi gelin işe 'giymediğim giysiler nereye gidiyor?' sorusuyla başlayalım. Her 1 saniyede, 1 çöp kamyonu dolusu giysi yakılıyor ya da dünyanın atık depolama sahalarına gönderiliyor. Üzerimizden kolayca çıkarıp attığımız kıyafetleri, doğa üzerinden çıkarıp atamıyor. Çiçeklerle kaplanması gereken yeryüzü, atık kıyafetlerle kaplanıyor. Tekstil sektörü, her yıl 215 trilyon litre su kullanıyor. Sırf rengini beğenmediğimiz için attığımız kıyafetlerle, litrelerce suyu maalesef boşa harcıyoruz. Su kıtlığıyla mücadele eden milyonların hayatı, bu yüzden her gün biraz daha zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikler kapsamında BM binası içinde organize edilen sergiye katılanlar, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk çevreye duyarlı mühendislik firmalarından olan EauGlobe'un kurucusu Hakima El Haite de BM nezdinde böylesine önemli gün dolayısıyla bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu kaydetti. El Haite, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderlik ettiği bu girişimin, sıfır atık girişiminin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.Uluslararası Katı Atık Birliği Başkanı Carlos Silva Filho da "Her yıl tonlarca atık çevreye atılıyor. Dolayısıyla bu tür atıklarla nasıl daha iyi başa çıkabileceğimize gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Serginin burada, New York'taki BM merkezinde düzenlenmesi, bireysel faaliyetlerin yanı sıra sektörel faaliyetlerin de önemi konusunda farkındalık yaratmak için bir dönüm noktasıdır." diye konuştu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Filho, "Bu etkinlikleri medyada görünür kıldığı için Sıfır Atık Vakfına teşekkür ediyorum. Moda devrimine katılalım, sıfır atığa geçelim." ifadesini kullandı.urt içinde ise sıfır atık kavramının uygulanabilirliğini artırmak için çeşitli programlar düzenlendi. İstanbul'da Fatih Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezinde atölyeler düzenlendi. Sinop'ta çocuklar, atık tekstil malzemelerinden çorap, keçe, kukla, sepet ve anahtarlık gibi ürünler yaptı. Muğla'da öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak tasarladığı kıyafetlerle defile düzenlend. Siirt'te öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı.