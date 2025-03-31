Türkiye’yi bu defa Fransız gazetesine şikâyet etti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağırıp eylemlere zemin hazırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeye devam ediyor. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajlarında kendilerine yeterli destek vermediklerini belirterek adeta Avrupa'dan yardım dilenen Özel, bu kez Fransız gazetesi Le Monde'a konuştu. Benzer şekilde Ekrem İmamoğlu da New York Times'a yazdığı makalede Batı'ya çağrıda bulunmuş, Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum sergilemelerini istemişti. Türkiye'deki demokrasiyle ilgili endişelerini dile getiren Özel, "Eğer bu gidişatı durduramazsak, artık özgür bir sandık olmayacak" diyerek adeta müdahale çağrısında bulundu. Özel, Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmelere daha güçlü tepki vermesi gerektiğini ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının önemli olduğunu ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı liderlerin sessizliğinin hayal kırıklığı yarattığını belirtti.