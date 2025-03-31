Yunan ekonomist Varoufakis'in paylaşımı Vedat Milor'u rahatsız etti! "Akılalmaz ikiyüzlülük"

Yunan ekonomist ve siyasetçi Yanis Varoufakis, liberallerin Türkiye ve Fransa'daki yargı kararlarına yönelik tutumlarını eleştirdi. Varoufakis, Türkiye'de yargının aldığı İmamoğlu kararına tepki gösteren çevrelerin, Fransa'da benzer bir karar alındığında bunu meşru görmelerini ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Varoufakis'in bu değerlendirmeleri Vedat Milor ve bazı CHP'li trolleri rahatsız etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Yargının aldığı bu karara tepki gösteren CHP, yolsuzluğu perdelemek için sokak provokasyonları girişti. İmamoğlu soruşturması gündemdeki yerini korurken benzer bir karar bu kez de Fransa'da alındı.
LE PEN'E 4 YIL HAPİS CEZASI
Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı.
Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu. Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti. Mahkeme, Le Pen'e 5 yıl boyunca siyasetten men yasağı, 2 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetti. Cezanın 2 yılı ev hapsinde geçecek.
YUNAN EKONOMİST, GERÇEKLERİ YÜZLERİNE VURDU
Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.
Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayan Varoufakis, "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!" dedi.
VEDAT MİLOR DOĞRULARI HAZMEDEMEDİ
Varoufakis'in bu paylaşımı bazı CHP'li trolleri rahatsız ederken İBB'nin örtülü reklamını yapan Vedat Milor'u da kızdırdı.
Milor, "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün, bu sana değer veren bizler için rahatsız edici" dedi.