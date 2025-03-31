Yunan ekonomist Varoufakis'in paylaşımı Vedat Milor'u rahatsız etti! "Akılalmaz ikiyüzlülük"

YUNAN EKONOMİST, GERÇEKLERİ YÜZLERİNE VURDU

Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.

Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayan Varoufakis, "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!" dedi.