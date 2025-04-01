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Giriş Tarihi: 2.4.2025 01:22 Son Güncelleme: 2.4.2025 01:36

Aslı Baykal'dan CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki: Ülkemizi yakma hevesindeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlattığı boykot çağrısı hükümetin yanı sıra çoğu muhalif ismin de tepkisini çekiyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, boykot çağrılarını "Ana muhalefet ülkemizi yakma hevesinde" ifadeleri ile eleştirdi. Baykal, "Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı" diyerek "Hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor" yorumunda bulundu.

Aslı Baykal’dan CHP’nin boykot çağrılarına sert tepki: Ülkemizi yakma hevesindeler

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapıldı. Özel, "2 Nisan'da "Tüm tüketimi durdurun" mesajı ile yükselen Türkiye ekonomisi hedef alan kaos planını devreye soktu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in skandal boykot çağrısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.

ASLI BAYKAL'DAN CHP'YE SERT TEPKİ

Özel'in çağrısına tepkiler sürerken, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da yaşananlara sessiz kalmadı. Bu süreçte hükümetin soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıktığını vurgulayan Baykal, muhalefete "Maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı" sözleri ile yüklendi.

"ANA MUHALEFET ÜLKEMİZİ YAKMA HEVESİNDE"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal şunları kaydetti:

Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var. Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken; Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet Soğukkanlılıkla Türkiyeye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız.

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Aslı Baykal'dan CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki: Ülkemizi yakma hevesindeler
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