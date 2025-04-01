Aslı Baykal’dan CHP’nin boykot çağrılarına sert tepki: Ülkemizi yakma hevesindeler

"ANA MUHALEFET ÜLKEMİZİ YAKMA HEVESİNDE"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal şunları kaydetti:

Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var. Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken; Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet Soğukkanlılıkla Türkiyeye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız.