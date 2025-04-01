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Giriş Tarihi: 1.4.2025 17:38 Son Güncelleme: 1.4.2025 17:39

Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da ailesi ile birlikte geçirdi.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Erdoğan, daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.

ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET EDİP DUA ETTİ

Başkan Erdoğan merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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