Başkan Erdoğan, Burhan Abiş’in cenazesine katılacak

Kocaeli Ulaşlı eski belediye başkanı Burhan Abiş, 79 yaşındaydı. Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yaptı. 4 çocuk babası Abiş, bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Abiş'i hastanede ziyaret etmiş, sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi olan Abiş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Başkan Erdoğan, yol arkadaşı Burhan Abiş'in cenazesine katılıyor | Video

Abiş'in cenazesi, Gölcük Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Başkan Erdoğan da törene katılacak.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN AK PARTİ KOCAELİ İL İSTİŞARE KURULU ÜYESİ ABİŞ İÇİN TAZİYE MESAJI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kurtulmuş'un paylaşımında, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sırada çekilen bir fotoğraf da yer aldı.