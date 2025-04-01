Bakan Yerlikaya duyurdu: Emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.

EMNİYET KEMERİ CAN KAYIPLARINI YÜZDE 45 ORANDA AZALTIYOR

Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, "Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığını belirtti.

Emniyet kemeri denetimlerinin karadan ve havadan sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Simülasyon araçlarımızla da vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim" dedi.