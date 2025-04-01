Bayram tatilinde trafik tedbirleri 8 Nisan’a kadar sürecek: 69 bin 11 personel görev alacak

Ramazan Bayram tatili süresince trafik tedbirleri 8 Nisan'a kadar sürecek. 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personel görev yapacak. "hedefimiz "Sıfır Can Kaybı"dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak" diyen İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması konusunda çağrı yaptı. Ramazan Bayram tatili süresince trafik tedbirleri 8 Nisan'a kadar sürecek.

69 BİN 11 PERSONEL GÖREV ALACAK

14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personel görev yapacak.

HEDEF SIFIR CAN KAYBI

Birleşmiş Milletler tarafından "Bir halk sağlığı" sorunu olarak çok nitelendirilen trafik kazalarında hedefin "Sıfır Can Kaybı"olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak" dedi

LÜTFEN, TRAFİK KURALLARINA UYALIM

Trafik kurallarına uyulması konusunda çağrı yapan Bakan Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.