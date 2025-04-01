Boykot zorbalığı! Yerli markaya desteğe “sanal linç”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde ismini açıkladığı yerli ve milli bir kahve markasına (Espressolab) destek çıkan Ülkü Ocakları Ceyhan Ortaöğretim Birim Başkanı İbrahim Tilev, sosyal medyada linçe maruz kaldı. Tilev'e Ülkü Ocakları sahip çıktı.





Tilev, yerli ve milli markalara destek vermek istedi. Bunun için kafeye gidip kahvesiyle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tilev, sanal linçe uğradı.





HAKARET DOLU İFADELER



Paylaşımın altına Tilev'in şahsına, dış görünüşüne, giyimine, aile bireylerine yönelik hakaret ve küfür içeren yorumlar yapıldı. Sosyal medyada zorbalığa uğrayan Tilev'e Ülkü Ocaklarından destek geldi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Tilev'in gönderisini alıntılayarak, "Sizler; inancın iradeye, ahlakın cesarete, fikrin harekete dönüştüğü kutlu bir yürüyüşün öncülerisiniz. Türk milletinin çelikten iradesi, mazlumların duası, istikbalin teminatısınız. Adımlarınız sağlam, ülkünüz sonsuz olsun" yazdı.