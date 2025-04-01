Casusluk şebekesine 261 yıl hapis talebi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonuyla çökertilen uluslararası siber casusluk şebekesinin Türkiye ağına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şoke eden bilgiler yer aldı. Kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan, kurumların verileri çalan, sahte kamu personeli kimlikleri hazırlayan 16 şüpheli hakkında 261 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'sistemi engelleme, bozma yok etme veya değiştirme', 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme' ve MİT Kanununa Muhalefetten 261 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli ifadeleri, USOM raporları sonucunda şüphelilerin, kamu kurumlarının, bazı bakanlıkların, belediyelerin, üniversitelerin ve il müdürlüklerine karşı suç bakımında ayrı ayrı sorumlu oldukları kaydedildi.İddianamede, şüphelilerin ana faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başta e-devlet, MERNİS, tapu ve kadastro, TCKN/GSM, öğrenci okul bilgileri gibi kamuya ait sistemlerde yer alan kişisel bilgilerini, sistemlere hukuka aykırı girerek ve bilgileri ele geçirerek oluşturulan illegal sorgu sistemleri (paneller) aracılığıyla 3. kişilere para karşılığında açılarak paylaşılması olduğu kaydedildi. Verilerin içerisinde MİT, Milli Savunma Bakanlığına yönelik de panel yoluyla deşifre edilmesinin de içerdiği ifade edilen iddianamede, kapsam ve nitelik bakımından şüphelilerin bilişim sistemlerine sızma ve elde edilen verilerin internet yoluyla yayınlanmalarına yönelik eylemlerin sadece basit düzeyde bilişim sistemlerine girme olamayacağı, devletin güvenliğine iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri çalma ve yayma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Suç örgütünün ana faaliyetinin kişisel bilgilerin hukuka aykırı ele geçirilerek paneller aracılığıyla 3. kişilere satmak olduğu belirtilirken ele geçirilen belgelerin ise FETÖ firarisi Cevheri Güven'e gönderildiği tespit edildi.