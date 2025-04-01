CHP ‘naylon’a alışkın

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçe başkanlıklarındaki bayramlaşma programında konuştu:Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl varken CHP'nin gerçekleştirdiği ön seçim naylon bir ön seçim. Neye alışmışlar? Naylon faturaya! Şimdi de naylon ön seçim yapıyorlar CHP bu yöntemle yolsuzluklarını örtmeye çalışıyor. Yolsuzlukla mücadele devletin temel görevi. Yolsuzluk konusunda kimse dokunulmaz değil. Adrese teslim ihaleler yapanlar, yolsuzluğa bulaşanlar bunun hesabını vermek zorunda.CHP şaibeli kongrelerle siyaseti kirletti. Kendi partilerini kirli hesapları için kullanıyorlar. Yolsuzluklarını meşrulaştırmak adına üye ve gönüllülerini bir araç haline getiriyorlar. İçişleri Bakanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve usulsüz ihaleleri konusunda defalarca uyardım.PKK'dan eleman alıyorsunuz dedik, dinlemediler.