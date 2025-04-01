Diplomasinin kalbi Antalya’da atacak

Türkiye, küresel gerilimlere barışçıl çözümler üreterek diplomasi sahnesinde "oyun kurucu" rolüyle dikkat çekiyor. 4 yıldır dış politikanın nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF)- 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile düzenlenecek. ADF-2025'in teması ise 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Foruma, dost ve müttefik ülkelerden devlet başkanı ve bakanlar düzeyinde katılım öngörülürken, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası örgüt temsilcilerinin de büyük ilgisi bekleniyor.