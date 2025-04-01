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Giriş Tarihi: 1.4.2025

Diplomasinin kalbi Antalya’da atacak

BETÜL USTA BETÜL USTA
Diplomasinin kalbi Antalya’da atacak
Türkiye, küresel gerilimlere barışçıl çözümler üreterek diplomasi sahnesinde "oyun kurucu" rolüyle dikkat çekiyor. 4 yıldır dış politikanın nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF)- 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile düzenlenecek. ADF-2025'in teması ise 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Foruma, dost ve müttefik ülkelerden devlet başkanı ve bakanlar düzeyinde katılım öngörülürken, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası örgüt temsilcilerinin de büyük ilgisi bekleniyor.
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Diplomasinin kalbi Antalya’da atacak
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