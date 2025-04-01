SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş İBB’yi kendine bağlamış! 6 milyonluk huzur hakkı

2 MİLYON 700 BİN'E TESLA



İmamoğlu'nu kasası olarak gösterilen Fatih Keleş'in Temmuz 2023'te iki ayrı işlem ile bir banka hesabına elden nakit olarak 2 milyon 700 bin TL para yatırdığı, bu parayı da kısa bir süre sonra Tesla marka aracın satın alımı için araç satış şirketinin hesabına aktardığı saptandı.