Macron’dan Erdoğan’a bayram sürprizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Erdoğan'ı arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği ve bayramın İslam âlemine hayırlı olmasını temenni etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan da Macron'a bayram tebriği için teşekkür ederek, Fransa halkı için esenlikler diledi. Görüşme, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlarken, iki liderin bayram vesilesiyle birbirlerine gösterdiği dostane tutum, uluslararası ilişkilerdeki olumlu atmosferi pekiştirdi. Bayramlaşma, iki ülke arasındaki kültürel ve dini bağların da güçlenmesine zemin hazırladı. Macron'un bu nezaket telefonu, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.