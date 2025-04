MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüşmek üzere

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu aktaran Bahçeli, "Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede, yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Bahçeli, İmralı'nın 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti aracılığı ile yaptığı, terör örgütü PKK'ya tüm bileşenleriyle silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Milletimiz umutlu bekleyiş içerisinde. Beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizde. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye ile güvenlikli, huzurlu yeni hayatla buluşmamız mümkün olabilecek. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği Türkiye olacak. Yeni dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için fırsata dönüştürmek mümkün. Elbet terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanlar da devrede. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışında. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele."Hedefin gerçekleştirilmesi için dezenformasyonlara, tahriklere, yalan ve iftiralara kulak asmadan kararlı tavır gösterilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kutuplaşmanın azaltılması için siyasi aktörlerin kapsayıcı dil kullanmasının zorunlu olduğuna dikkati çekti. Bahçeli, şöyle devam etti: "Kullanılacak dilin devletimizin bekasından, milli birlik ve beraberlikten, huzur ve barıştan yana olması tahrikleri boşa çıkaracak. İhtiyacımız çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, bölen değil birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine. Takdirle ifade etmek gerekir ki TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin ve siyasetin büyük bir ekseriyeti toplumsal uzlaşmaya dönük mutabakattan yana. Öncelikle İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmeli. Fesih sürecinin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalı."Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmene bulunan MHP lideri Bahçeli, "Devletimizin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecek" dedi. Ortak zeminde buluşma vurgusu yapan Bahçeli, "Önemli olan, toplumun her kesiminin, milletimizin her ferdinin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. Türk milletinin her ferdinin kendisini ifade edebileceği, ayrıştırmak yerine birleşmeyi, dağılmak yerine toplanmayı, kavga yerine barış ve huzuru arayacağı, hep birlikte Türkiye anlayışıyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasına odaklanacağı bir zeminde buluşmaktır" ifadelerini kaydetti