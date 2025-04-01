Şehit Savcı Kiraz, 10’uncu yılda kabri başında anıldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında 31 Mart 2015'te DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Kiraz ailesi ve savcının sevenleri ve yakınları şehit savcının Eyüpsultan'daki mezarı başındaydı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hem kuzeni hem de çocukluk arkadaşı olan Fahrettin Can ailesiyle Mersin'den İstanbul'a gelerek kabir başında dua etti. Can, Mehmet Selim Kiraz'ın Mersin'de okuduğunu ve çocukluğunun birlikte geçtiğini belirterek "Mehmet Selim Kiraz benim kuzenimdir ve aynı yaştaydık. Çocukluğumuz birlikte geçti. Kendisi eğitimini Mersinde tamamladı ve Ülkesine hizmet etmek için savcı oldu. Görevi başındayken şehit edildi. Aradan 10 yıl geçti fakat acısı kalbimizde daha dün gibi taze. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hain terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anıyorum.Ömrünü adalete adayan Kiraz'ı vatan ve millet sevgisiyle daima hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" mesajını yayımladı.Başkan Erdoğan Savcı Selim Kiraz'ın vefatının 10. yılı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin 10'uncu yılında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kiraz'ın ailesini ziyaret ederek o ziyaretten bir fotoğraf paylaştı. Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz, Aziz milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" mesajını yayımladı. Yenidoğan Çetesi'yle ilgili davanın savcısı Yavuz Engin "Mesleğe yanında başladığım, ilk mesleki bilgileri bana öğreten ve hainlerin kahpe kurşunları ile şehadet şerbeti içen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve saygıyla yad ediyorum" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yayımladığı anma mesajında "Görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, şehadetinin 10. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ömrünü adalete adayan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı daima hatırlayacak, adalet mücadelesini unutmayacağız. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehit savcı Kiraz için anma mesajları yayımladı.