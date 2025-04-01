Sincan Belediyesi’nden Gökhan Ünver’e destek

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrılarıyla sokak gösterileri yerini boykot kampanyalarına bıraktı. Bu süreçte, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermeyen ve sokak olaylarına destek vermeyen sanatçılar da hedef alındı.
GÖKHAN ÜNVER LİNÇ KAMPANYASININ HEDEFİNDE
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Gökhan Ünver, olaylara dair sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Linç kampanyasının hedefi haline gelen Ünver, takipçilerinin bir kısmını kaybetti ve CHP'li belediyeler tarafından gösterileri tek tek iptal edildi.
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN'DAN AÇIKLAMA
CHP'li belediyeler tarafından organizasyonları iptal edilen Ünver'e destek ise Sincan Belediyesi'nden geldi. Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bizim kapımız, sistematik bir şekilde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız."
Bu açıklama, sanatçılara yönelik baskılara karşı bir duruş olarak yorumlandı ve büyük yankı uyandırdı.