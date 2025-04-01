Sincan Belediyesi’nden Gökhan Ünver’e destek

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN'DAN AÇIKLAMA

CHP'li belediyeler tarafından organizasyonları iptal edilen Ünver'e destek ise Sincan Belediyesi'nden geldi. Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim kapımız, sistematik bir şekilde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız."

Bu açıklama, sanatçılara yönelik baskılara karşı bir duruş olarak yorumlandı ve büyük yankı uyandırdı.