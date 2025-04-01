Siyasette ilklerin bayramı

Ramazan Bayramı için siyasi partiler gelenksel bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirdi. AK Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi ile bayramlaştı. AK Parti heyeti, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve YRP partileri ile bayramlaşmadı. Siyasi partiler arası bayramlaşma programı AK Parti'de kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan tarafından gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulunan DEM Parti heyetini kabul etti. Uygur, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan başkanlığındaki heyetle görüşerek bayramlaştı.Bayramlaşmada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin 10 yıl aradan sonra DEM Parti ile bayramlaşmasın "Arzumuz sorunların diyalog yolu ile çözülmesidir. Bu çabaların siyasi partilerin siyaset üzeri bir çalışma ile kalıcı hale getirilmesi temennimiz. İstanbul'dan, Şırnak'a, Hakkari'ye Türkiye'nin barışa, yenilenmeye ve yarım kalanı tamamlamaya ihtiyacı var " diye konuştu. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezine gelerek ilk kez bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. MHP'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir bulundu. DEM Parti heyetindeyse Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. Samimi tavırların sergilendiği görüşmede misafirlere çay ve baklava ikram edildi. MHP heyeti de DEM partiye bayram ziyareti yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi bu yıl İBB'ye soruşturmadan dolayı bayramlaşmalara katılmayacağını açıklamıştı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu "Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Orta Doğu' söyleminin gerçekleşmesine yönelik hızlı şekilde devam eden çaba var. Bunlarda da önemli mesafeler kat edildi" diye konuştu.