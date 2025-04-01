Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Bolat duyurdu: Boykot nedeniyle maddi kaybı olan tazminat davası açabilir
Giriş Tarihi: 1.4.2025 22:01 Son Güncelleme: 1.4.2025 22:29

SON DAKİKA | Bakan Bolat duyurdu: Boykot nedeniyle maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Bolat duyurdu: Boykot nedeniyle maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Bolat duyurdu: Boykot nedeniyle maddi kaybı olan tazminat davası açabilir
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