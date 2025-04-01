SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: Bayramda 27 vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3619 vatandaşın da yaralandığınıı bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı.

"BAYRAM SEVİNCİMİZİN HÜZNE DÖNMEMESİ İÇİN TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.