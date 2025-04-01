SON DAKİKA! MİT uluslararası siber casusluk şebekesini çökertti! Dikkat çeken FETÖ’cü Cevheri Güven detayı





BİLGİLER TERÖR ÖRGÜTLERİNE SATILDI

MİT koordinesinde yapılan çalışmalarda, siber casusluk ağının, birçok ülkeden kişisel veriler ele geçirerek bu bilgileri terör örgütleri dahil talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan şebekenin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.



261 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Sistemi engelleme, bozma yok etme veya değiştirme', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme' ve MİT Kanununa Muhalefetten 261 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli ifadeleri, USOM raporları sonucunda şüphelilerin. kamu kurumlarının, bazı bakanlıkların, belediyelerin, üniversitelerin ve il müdürlüklerine karşı suç bakımında ayrı ayrı sorumlu oldukları kaydedildi.