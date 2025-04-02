47 yıllık dosta veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı.Erdoğan'ın 47 yıllık dostu olan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Abiş'in ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Abiş'i ilk belediye başkanlığını yaptığı yerden, şimdi Hak'ka uğurladıklarını belirtti. Erdoğan, "Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan ağabey. Her zaman özü sözü açık, net olan bir insandı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah" dedi.Cenaze merasimine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden Burhan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.