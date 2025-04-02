Boykot çağrılarına savcılık soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı. Bu yöndeki çağrıların bir sonucu olarak da bazı işyerleri fiziki ve sözlü saldırıya uğramıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ekonomiyi hedef alan ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı. Bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik çabalar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi. Öte yandan, yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi. Bu arada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafın, şirket sahibi ve hissedarlarının borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakkı olduğunu belirterek, "Bu konuda kimse tereddüt etmesin" diye konuştu.