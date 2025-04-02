CHP’nin sokak çağrısı aymazlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarını sürdürdü. CHP'nin çatışmayı körükleyen ve milli iradeyi yok sayan politika izlediğini vurgulayan Bahçeli, "CHP'nin başlattığı, bazı televizyon kanallarının kadrolu yorumcuları tarafından da desteklenen, büyük şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmekte. Bu çağrı toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek nitelikte ve bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönük. Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı ileri sürülse de demokrasi dışı arayışların tezahürü" dedi.Muhalefetin bilimsellikten ve gerçeklikten uzak, yalnızca popülist söylemlere dayanan politik yaklaşım sergilediğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu0 "Bugünkü CHP siyaseti ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiraya dayalı. Kendi kuruluş değerleriyle barışık olmayan Atatürk'ün aziz mirasına ihanet içerisindeki CHP, başkalarına da doğru ve dürüst olamamaktadır. CHP ve yandaşlarının toplumu isyana çağıran bir tutum içinde olması, siyasi ahlaktan uzak, hem toplumun huzurunu hem de demokrasiyi tehdit eden bir aymazlık. Söylemler toplumsal gerilimi ve kutuplaşmayı tırmandırırken kin ve nefret dilinin yaygınlaşmasına yol açmakta, ülkemizin birliğine kast etmekte."Medya yorumcularının, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevlerini yerine getirirken büyük bir sorumluluk içinde hareket etmeleri gerektiğini belirten Bahçeli, "Söz ve yorum özgürlüğü demokratik bir hak olmakla birlikte, bu özgürlüğün kamu düzenini bozacak, halkı isyana teşvik edecek şekilde kullanılması asla kabul edilemez. Toplumu kaosa, şiddete veya isyana yönlendiren yorumlar, hem hukuki hem de ahlaki sorumlulukların ihlali anlamına gelmekte" dedi