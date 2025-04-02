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Giriş Tarihi: 2.4.2025 20:08 Son Güncelleme: 2.4.2025 20:16

Dışişleri'nden İsrail'in alçak baskınına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin üyesi tarafından Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır." denildi.

Dışişleri’nden İsrail’in alçak baskınına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükumetinin artan saldırganlığı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır.

Bugün ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur.

Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir."

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Dışişleri'nden İsrail'in alçak baskınına kınama
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