İhbarcı Cemal Enginyurt avukata dönüştü

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne konulan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2020 yılında reklam harcamaları nedeniyle ihbar ettiği Twitter'daki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.Cemal Enginyurt, 2020 yılının mayıs ayında X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu her akşam reklamlarda. CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı var, diğerleri böyle reklam filmlerinde rol almazken. Bu arkadaşın işi ne? Milyarlık reklam veriyor." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun reklam harcamalarının incelenmesini istedi. Aynı Cemal Enginyurt bugün İBB'deki yolsuzlukların en büyük savunucusu oldu.