İşkence ve kötü muamele iddiaları gerçek dışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ve sonrasında yaşanan sokak eylemleri sırasında tutuklanan kişilerin cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı. "Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir" diyen Tunç, "Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.