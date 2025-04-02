RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı: Gereği yapılacak!

RTÜK Başkanı Şahin, CHP'nin Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulunduğu 'boykot' çağrılarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte Şahin'in açıklamaları:

"BU MİLLET SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.