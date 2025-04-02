Sanatçı Ali Nuri Türkoğlu: “Devleti ekonomi ile tehdit ediyorlar”

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurarak yolsuzluk yaptığına dair iddialar sonrası tutuklanması ardından bazı markalara yönelik boykot çağrısına dün başka bir boykot çağrısı eklendi. Saraçhane eylemlerine katılanlar 2 Nisanı tüketim boykotu ilan etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabından "2 Nisan sadece bir gün, sadece biz istediğimiz için! Patron kim? Göster! Tüm tüketimi durdur. Market, online alışveriş-akaryakıt- restoran-kafe-fatura ödeme hiçbir şey satın alma!" çağrısında bulundu. Boykota destek veren sanatçılardan Birce Akalay, Gözde Mutluer, Cem Yiğit Üzümoğlu, Aybüke Pusat, Murat Daltaban ve Emre Kınay gibi isimler tepkilere neden oldu.

"DEVLETİ EKONOMİ İLE TEHDİT EDİYORLAR"

CHP'nin tüketim boykotu çağrısına destek veren sanatçılar olduğu gibi boykota karşı tutum sergileyen sanatçılar da oldu. TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, "Bırak yorum yapmayı sessiz kalanları da linçlemeye alışmışlar. Bunun tam adı faşizmdir. Boykotunuzu boykot ediyorum. Boykot değil, milli zarar" ifadelerini kullandı. Paylaşımın devamında Türkoğlu, "Tüm alışverişlerinizi boykot gününe göre planlayın. Vah ki vah! Kafa kâğıdında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazanlar, devleti ekonomiyle tehdit ediyorlar. Ya kafayı, ya o kâğıdı değiştir sen" dedi.