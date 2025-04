Şehit Astsubay Esma’nın annesi: Kızımın mezarı evim oldu

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitler unutulmadı. Vatandaşlar, arife gününden itibaren bayram süresince şehitleri, kaybettiği yakınları ve sevdiklerinin kabrini ziyaret edip dua etti. Karacaahmet, Kozlu, Edirnekapı, Eyüpsultan gibi pek çok noktadaki mezarlık ve türbelere akın eden vatandaşlar hem şehitler için hem de aile yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçilerden bazıları mezarları temizlerken bazıları da kabirlere ekilen çiçekleri suladı. Şırnak'ın İdil ilçesinde mayın imha ederken meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret eden annesi Nebahat Gözüaydın, 5 yıl geçmesine rağmen yüreğindeki acının dinmediğini kızının mezarının evi olduğunu söyledi. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'i; annesi Nebahat Gözüaydın'ın yanı sıra beraber görev yaptığı silah arkadaşları da ziyaret etti.Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kalbindeki evlat acısının dinmediğini kızının mezarının kendisinin evi olduğunu belirten acılı anne Nebahat Gözüaydın, "Kızım görevini yaparken 5 yıl önce şehit oldu. Ben her bayram her özel günde ve hafta sonları koşarak kızımın mezarına geliyorum. Burası benim evim oldu. 5 yıl geçmesine rağmen acısı hale taze ve yakıcı. Ancak kızımın yanına gidince bu acı sona erer." dedi.Çevik'in bomba imha ederken şehit olduğunda yanında görev yapan Uzman Çavuş Zübeyir Oflas da komutanının mezarını ziyaret edip annesine başsağlığı diledi. Mezarının başında saygı nöbeti tutan Oflas, "Esma Çevik, vatan sevdalısı olan iyi bir insandı. Şimdi mezarını ziyaret ettiğimde oldukça duygulandım." diye konuştu. Harp Malulü Şehit ve Gaziler İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de "Terörün bitmesini ve istiyoruz" dedi.