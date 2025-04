Sivas’tan boykot çağrısına sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepkiler dinmiyor. Esnafı zor durumda bu çağrıya karşı Sivas'ta sendikalar, esnaf odaları ve partiler harekete geçti. AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi milli ekonomiye zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu topraklarda üretilen her ürün birer değer olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Yerli üretimi baltalamaya yönelik bu çağrılar, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmez. Bizler üreterek büyüyen bir milletiz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, Sivaslı hemşerilerimizi ve milli değerlerine sahip çıkan herkesi yerli ürünlere destek olmaya davet ediyorum" dedi.

ALGI OPERASYONLARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ

Yerli ve milli üretimin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyleyen Tanrıverdi, "Bizler kendi markalarımıza sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmaz. Hep birlikte bu algı operasyonlarını boşa çıkarmalı ve Türkiye'mizin üretimine, çiftçisine, sanayicisine sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

BOYKOT DİLİNİ KABUL ETMİYORUZ

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil ise, "Esnaf ve sanatkar bir ülkenin can damarı, bel kemiği ve olmazsa olmazıdır. Esnaf ve sanatkârlarımız kendi öz sermayesi olmayan günlük kazancıyla ailesinin geçimini sağlayan, istihdama katkı sunan ve bu nedenlerden dolayı da her zaman desteğe ihtiyaç duyulan bir kesimdir. Yapılan çağrılar marka oluşturmaya çalışan ve rızkını temin eden esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Bu tür çağrılar Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkârlarımızı da üzmüştür. Milli ekonomimize, esnafımıza ve ülkemize zarar verecek olan bu boykot söylem dilini asla tasvip etmiyor ve kabul etmiyoruz. Ülkemizde oluşabilecek en küçük olumsuzlukta, afetlerde veya siyasi krizlerde esnaf ve sanatkârlarımız çok etkilenmektedir. Bu nedenle esnafımız siyasete malzeme yapılmamalıdır. Ahi esnafımızı zor durumda düşürebilecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ MARKALARIMIZ HEDEF ALINIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüketim boykotu çağrısını kesin bir dille reddediyor ve karşısında durduklarını belirten Memur- Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz de, "Milli markalarımızı hedef alırken, siyonist destekçisi ürünleri görmezden gelen bu çağrı, sorumsuz ve kasıtlı bir yaklaşımdır. İstihdam sağlayan, üreten ve ülkemize yatırım yapan milli ve yerli şirketlerimize yönelik boykot çağrıları, yalnızca firmalarımıza değil, üreticilerimize, işçi ve emekçilerimize karşı da açık bir saldırıdır. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan milli ve yerli şirketlerimizi hedef alan hiçbir boykot çağrısını kabul etmiyoruz. Milletimizin sağduyusu, bu tür kötücül girişimleri boşa çıkaracaktır. Bu nedenle bizler de çarşıda, pazarda, alışverişlerimizle yerli markalarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.