Vatandaş esnafına, firmasına, ekonomisine sahip çıktı: CHP’nin boykot provokasyonu duvara tosladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan "boykot çağrısı"na rağmen yurt genelinde vatandaşlar alışveriş merkezleri (AVM), çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerini sürdürdü.
Sosyal medyada ise CHP ve trollerinin ekonomiye organize sabote girişimlerine rağmen #MilliDestekVakti etiketi TT oldu. Vatandaşlarla birlikte ekonomiye sahip çıkmak için alışveriş yapan bakanlar peş peşe mesajlar paylaştı.
VAKİT MİLLİ DESTEK VAKTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, #MilliDestekVakti'dir." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ülkesine inanan; emeğiyle, alın teriyle bu topraklara değer katan, bu ülkenin geleceği kazandı." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başaramadılar! Her zaman olduğu gibi millet kazandı." sözlerine yer verdi.
İNADINA MİLLİ VE YERLİ ÜRÜNLERİ DESTEKLİYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor. Şaşırmadık… İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İşçinin, girişimcinin, üreticinin, Türkiye'nin yanındayız!" mesajını verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her daim yerli ve millî olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." dedi.
BOYKOT DEĞİL ÜLKEMİZ KAZANDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'nin gücü, çiftçisinin üretim gücünde, esnafının da emeğinde saklı. Bugün yediden yetmişe el ele vererek kazanan biz olduk. Boykot değil, ülkemiz kazandı." ifadelerini kullandı.