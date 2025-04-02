Vatandaş esnafına, firmasına, ekonomisine sahip çıktı: CHP’nin boykot provokasyonu duvara tosladı!

VAKİT MİLLİ DESTEK VAKTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, #MilliDestekVakti'dir." ifadelerini kullandı.