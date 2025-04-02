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Giriş Tarihi: 2.4.2025 22:08 Son Güncelleme: 2.4.2025 22:16

Vatandaş esnafına, firmasına, ekonomisine sahip çıktı: CHP'nin boykot provokasyonu duvara tosladı!

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması sonrası paniğe kapılan CHP yürütülen hukuki süreci sabote etmek için yerli ve milli ekonomiyi hedef aldı. Boykot çağrısında bulunan CHP'ye ise vatandaş cevabı esnafına, firmasına sahip çıkarak verdi. Provokasyona 'dur' diyen millet yurt genelinde alışveriş merkezlerini çarşı, pazar ve marketleri doldurdu.

Vatandaş esnafına, firmasına, ekonomisine sahip çıktı: CHP’nin boykot provokasyonu duvara tosladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan "boykot çağrısı"na rağmen yurt genelinde vatandaşlar alışveriş merkezleri (AVM), çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerini sürdürdü.

Sosyal medyada ise CHP ve trollerinin ekonomiye organize sabote girişimlerine rağmen #MilliDestekVakti etiketi TT oldu. Vatandaşlarla birlikte ekonomiye sahip çıkmak için alışveriş yapan bakanlar peş peşe mesajlar paylaştı.

BAŞARAMADILAR, MİLLETİN SAĞDUYUSU KAZANDI!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yerli ve milli markalarımızı, üretimi, milli ekonomiyi, esnafımızı, iş verenimizi, ticaretimizi hedefine koyanlara karşı milletimizin desteği ve sağduyusu kazandı" dedi.

VAKİT MİLLİ DESTEK VAKTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, #MilliDestekVakti'dir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ülkesine inanan; emeğiyle, alın teriyle bu topraklara değer katan, bu ülkenin geleceği kazandı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başaramadılar! Her zaman olduğu gibi millet kazandı." sözlerine yer verdi.

İNADINA MİLLİ VE YERLİ ÜRÜNLERİ DESTEKLİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor. Şaşırmadık… İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İşçinin, girişimcinin, üreticinin, Türkiye'nin yanındayız!" mesajını verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her daim yerli ve millî olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." dedi.

BOYKOT DEĞİL ÜLKEMİZ KAZANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'nin gücü, çiftçisinin üretim gücünde, esnafının da emeğinde saklı. Bugün yediden yetmişe el ele vererek kazanan biz olduk. Boykot değil, ülkemiz kazandı." ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMAMIZIN GÜCÜNÜ MİLLETİMİZ GÖSTERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü milletimiz en iyi şekilde gösterdi. Bugün; üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı." dedi.

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Vatandaş esnafına, firmasına, ekonomisine sahip çıktı: CHP'nin boykot provokasyonu duvara tosladı!
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