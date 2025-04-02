“Vatandaşlarımız sahte siyaseti boykot edecek”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi muhalefet yerine Türkiye'yi topyekun tehdit etmek olduğunu söyledi. "Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır" görüşünü aktaran Çelik, CHP liderinin toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneğinin olmadığını ifade etti. Çelik, şunları kaydetti: "Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."