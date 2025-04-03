Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında önemli temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
BAERBOCK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock ile görüştüğü bildirildi.
SİBİHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Sibiha ile görüştüğü bildirildi.
GERAPETRİTİS
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.