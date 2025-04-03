Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında önemli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

BAERBOCK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock ile görüştüğü bildirildi.