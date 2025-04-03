Bakan Murat Kurum’dan boykot tepkisi: Birileri boykot çağrısı ile insanımızın alın terini hedef alıyor!

ÇARŞI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Depremde yıkılan Bakırcılar Çarşısı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sağlam temeller üzerinde inşa ediliyor. Bakırcılar Çarşısı'nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor. Etaplar halinde inşa edilen projenin birinci etabında 12 ada, ikinci etabında ise 10 ada olmak üzere toplamda 22 adada 6 bin 410 bağımsız birimin inşası sürüyor. Emlak Konut eliyle yürütülen proje yıl sonuna kadar tamamlanacak.