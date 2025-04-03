Giriş Tarihi: 3.4.2025 09:32Son Güncelleme: 3.4.2025 09:32
Boykot çağrısına soruşturma: 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Boykot çağrısı yapan 10 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
İstanbul'da sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Boykot çağrısı yapan 10 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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Boykot çağrısına soruşturma: 10 kişi gözaltına alındı